Ciné-concert : Cartoon frénésie, à toute vapeur Lamballe-Armor, 13 mars 2022, Lamballe-Armor.

Ciné-concert : Cartoon frénésie, à toute vapeur Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor

2022-03-13 – 2022-03-13 Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Bugs Bunny, Daffy Duck, Betty Boop… tous ces personnages sont nés de l’imagination délirante de Tex Avery et de ses complices qui ont inventé un monde de dessins animés complètement loufoques et décalés qui continuent à faire rire près de 80 ans après leur création. Dans ce ciné-concert les trois musiciens de la compagnie A toute vapeur renforcent les gags des dessins animés de leur l’humour musical en jouant en direct avec une inventivité et une précision remarquable. Réservation obligatoire.

contact@quaidesreves.com +33 2 96 50 94 80 https://www.quaidesreves.com/

Bugs Bunny, Daffy Duck, Betty Boop… tous ces personnages sont nés de l’imagination délirante de Tex Avery et de ses complices qui ont inventé un monde de dessins animés complètement loufoques et décalés qui continuent à faire rire près de 80 ans après leur création. Dans ce ciné-concert les trois musiciens de la compagnie A toute vapeur renforcent les gags des dessins animés de leur l’humour musical en jouant en direct avec une inventivité et une précision remarquable. Réservation obligatoire.

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-01-03 par