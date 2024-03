Ciné concert caritatif Grand Théâtre Albi, vendredi 15 mars 2024.

Ciné concert caritatif A l’initiative du Rotary club Lapérouse et en partenariat avec la Scène nationale, petits et grands pourront se laisser ensorceler par le charme suranné de « Don X, fils de Zorro ». Vendredi 15 mars, 20h00 Grand Théâtre 10 et 15 €

Un film muet américain de cape et d’épée, réalisé en 1925, par Donald Crisp. Il est la suite du film « Signe de Zorro » sorti cinq ans auparavant, avec de nouveau l’acteur américain Douglas Fairbanks qui incarne Zorro mais aussi son fils. C’est Michel Lehmann pianiste et également enseignant à l’université de Toulouse Jean- Jaurès, qui assurera l’illustration musicale de cette projection. Cette année, cette soirée servira à récolter des fonds au profit de l’association « Oz’moov » qui réunit amputés et valides dans un projet sportif commun.

Grand Théâtre Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

zorro ciné concert