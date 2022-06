Ciné-concert Buster Keaton – Saison ONPL Cité des Congrès, 20 octobre 2022, Nantes.

2022-10-20

Horaire : 20:00 21:05

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles.

Ciné-concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : La trilogie Buster Keaton, réalisateur : La Guigne de Malec (Hard Luck) (1921) Malec l’insaisissable (The Goat) (1921) La Maison démontable (One Week) (1920) Musique composée par Marc-Olivier Dupin (né en 1954) Alexandra Cravero, direction Buster Keaton, c’est un physique et un imaginaire, un cascadeur et un poète. C’est un corps d’une plasticité et d’une élégance inouïes qui prend tous les risques dans des cascades extrêmes. Keaton est acteur, auteur, metteur en scène, d’une inventivité cinématographique d’avant-garde. Entre réalisme et fiction, visage impassible mais regard vif, il affronte l’hostilité d’un univers cataclysmique pour briser sa solitude et trouver une place – aussi modeste soit-elle – dans un monde qui le rejette. Dans ce ciné-concert, l’immense artiste sera mis à l’honneur dans trois de ses courts-métrages datant de 1920 et 1921. Cent ans séparent la réalisation des films de la musique composée par Marc-Olivier Dupin. Pleine de vie et de trouvailles sonores, cette partition dirigée par Alexandra Cravero traduit jusqu’au vertige la trajectoire éblouissante et brève d’un génie du cinéma burlesque. Une occasion exceptionnelle de rappeler l’intemporalité de cet artiste unique qu’est Buster Keaton. Durée : 1h05

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr