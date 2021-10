Marseille Le GYPTIS Bouches-du-Rhône, Marseille CINÉ-CONCERT Buster Keaton Le GYPTIS Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CINÉ-CONCERT Buster Keaton Le GYPTIS, 17 octobre 2021, Marseille. CINÉ-CONCERT Buster Keaton

Le GYPTIS, le dimanche 17 octobre à 14:30

Dimanche, à l’occasion du weekend d’ouverture, retrouvez-nous pour un moment magique avec les musiciens du Philharmonique de la Roquette, habitués du Gyptis. LA CROISIERE DU NAVIGATOR Apercevant un couple d’amoureux, Rollo Treadway, un millardaire excentrique, décide de se marier sur-le-champ. Son coeur bat pour sa voisine, la jolie aristocrate Patsy O’Brien. Il grimpe dans sa limousine et traverse la rue pour faire sa demande en mariage. Mais Patsy refuse. Afin d’oublier sa peine, Rollo décide de s’embarquer pour une croisière dans les îles à bord du «Navigator». Venue par hasard visiter le paquebot, Patsy s’évanouit sur le pont. C’est le moment que choisissent des espions pour couper les amarres du bateau, qui part lentement à la dérive sur l’océan… Réalisation : Buster Keaton et Donald Crisp Avec : Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick Vroom Durée : 1h05 Pays : États-Unis Date de sortie : 1928 Ciné-concert avec le soutien de l’ADRC

2,57€ en pré-vente

♫♫♫ Le GYPTIS 136 rue Loubon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le GYPTIS Adresse 136 rue Loubon, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Le GYPTIS Marseille