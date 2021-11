Évry Place des Terrasses de l'Agora,91000 Évry-Courcouronnes Essonne, Évry Ciné-Concert Buster Keaton/Charlie Chaplin Place des Terrasses de l’Agora,91000 Évry-Courcouronnes Évry Catégories d’évènement: Essonne

Basé sur le genre de la comédie au temps du muet, ce ciné-concert Keaton/Chaplin, d’une durée d’1h30 environ, est porté par l’ensemble Hors-champ sous la direction de Gilles Alonzo. Il vise à mettre en lumière les grands principes de la musique de film à travers deux grands classiques du cinéma muet, Charlot fait une cure de Charlie Chaplin et Sherlock Junior de Buster Keaton, accompagnés par des musiques spécialement composées par Gilles Alonzo. Découvrez les grands principes de la musique de film à travers deux grands classiques du cinéma muet, « La cure » de Charlie Chaplin et « Sherlock JR » de Buster Keaton, sous la forme d’un ciné-concert. Place des Terrasses de l’Agora,91000 Évry-Courcouronnes Place des Terrasses de l’Agora, 91000 Évry-Courcouronnes Évry Essonne

