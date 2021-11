Ciné-Concert Buster Keaton/Charlie Chaplin par Gilles Alonzo et l’Ensemble Hors-champ au Théâtre de l’Agora Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora, 22 novembre 2021, Évry.

Ciné-Concert Buster Keaton/Charlie Chaplin par Gilles Alonzo et l’Ensemble Hors-champ au Théâtre de l’Agora

du lundi 22 novembre au mardi 23 novembre à Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora

Basé sur le genre de la comédie au temps du muet, ce ciné-concert Keaton/Chaplin organisé par l’Université d’Evry est porté par l’ensemble Hors-champ sous la direction de Gilles Alonzo. Il vise à mettre à lumière les grands principes de la musique de film à travers deux grands classiques du cinéma muet, Charlot fait une cure de Charlie Chaplin et Sherlock Junior de Buster Keaton, accompagnés par des musiques spécialement composées par Gilles Alonzo. LA CURE (durée 30 mn) Charlot fait une cure est le dixième moyen-métrage parmi les douze que Chaplin réalise entre 1916 et 1917 pour la Mutual Film Corporation, mettant en scène son personnage devenu célèbre de Charlot. La partition pour piano seul, écrite en 2008 par Gilles Alonzo, est une commande de l’Orchestre national de Lyon pour une série de ciné-concerts pédagogiques. Interprétée et expliquée par le compositeur, elle permettra de comprendre les ressorts d’une musique de film, notamment le rôle de la thématique dans ces partitions ainsi que les figures de style propres à la comédie : le compositeur présentera au public sa démarche artistique, son approche des relations musique/image, puis en réalisera en direct l’accompagnement au piano. SHERLOCK JR (durée : 1h) Sherlock Junior, réalisé en 1924 par Buster Keaton, présente l’histoire d’un projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille du patron et injustement accusé de vol par un rival bien mal intentionné́. Injustement méconnue, cette comédie brillante mêle les situations burlesques, les scènes sentimentales et les courses-poursuites effrénées. L’une des grandes trouvailles de Keaton fut de réaliser une mise en abîme en faisant rentrer le héros, projectionniste de cinéma, dans le film qu’il projette. _Programme :_ **Lundi 22 novembre** 14h30 à 16h00 : Répétitions générales publiques 19h00 à 20h30 : Ciné-concert “La Cure” et “Sherlock Jr” **Mardi 23 novembre** 14h00 à 15h30 : Ciné-concert “Sherlock Jr” Plus d’infos : [https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/cine-concert-buster-keatoncharlie-chaplin.html?nweek=47&cHash=c3fccfa06784d72a21940dff0f48b0d2&modeAffichage=week&year=2021](https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/cine-concert-buster-keatoncharlie-chaplin.html?nweek=47&cHash=c3fccfa06784d72a21940dff0f48b0d2&modeAffichage=week&year=2021)

Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles). Pass sanitaire obligatoire

Découvrez les grands principes de la musique de film grâce à deux grands classiques du cinéma muet, “La cure” de Charlie Chaplin et “Sherlock JR” de Buster Keaton, sous la forme d’un ciné-concert.

Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora Pl. des Terrasses de l’Agora Évry Essonne



2021-11-22T14:30:00 2021-11-22T16:00:00;2021-11-22T19:00:00 2021-11-22T20:30:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T15:30:00