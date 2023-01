Ciné-concert burlesque par le trio Ciné-Muse Cancale Cancale Cancale Catégories d’Évènement: Cancale

« 7 ans de malheur… ! » de Max Linder (1921) est un enchaînement de gags irrésistibles et de cascades époustouflantes ! Le lendemain de l’enterrement de sa vie de garçon, Max brise un miroir. Superstitieux, il essaie d’éviter les situations qui pourraient lui porter malheur…

Le trio Ciné-Muse a créé un collage musical à partir de musiques provenant du classique mais aussi du jazz et de la chanson française du début du XXème siècle. Des bruitages leur permettent également de « coller » aux images, et de soutenir l’action du film.

Pour qui ? De 7 à 100 ans !

Un échange avec le public est proposé à l’issue de la représentation. Programmation de l’Amérance disponible en fichier pdf ci-dessous Billetterie disponible dans l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel (Cancale, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Combourg) https://www.lamerance-cancale.fr/ Pôle Culturel & Associatif l’Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale

