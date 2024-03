Ciné-concert Breaking Bad Pavillon 108 Fumel, samedi 9 mars 2024.

Ciné-concert Breaking Bad Pavillon 108 Fumel Lot-et-Garonne

Ciné concert « Breaking Bad » de Benoit Gaucher et Yohan Landry.

L’épisode 10, saison 3 de la série cultissime Breaking Bad sera mis en musique par Yohan Landray du groupe post rock poitevin Microfilm et Benoit Gaucher du groupe Nesseria, post hardcore d’Orléans. Ils ont choisi un épisode totalement décalé et surréaliste dont l’intrigue tourne autour de la présence d’une mouche (d’où le titre Fly) dans le labo des deux chimistes…

Un épisode un brin absurde, tout en tension, servi par un duo post rock. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Pavillon 108 108 rue Léon Jouhaux

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné-concert Breaking Bad Fumel a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Fumel Vallée du Lot