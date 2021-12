Ciné Concert Banjo autour de la vie de Claude McKay cinéma jean renoir, 29 janvier 2022, La Penne-sur-Huveaune.

Ciné Concert Banjo autour de la vie de Claude McKay

cinéma jean renoir, le samedi 29 janvier 2022 à 20:00

Claude McKay était-il un chourmo avant l’heure ? Il sort son premier livre en 1912 en dialecte jamaïcain comme Bob Marley le fera plus tard dans ses chansons, qui inspirera Massilia Sound System. Ses différents voyages des Etats-Unis en passant par la Russie et l’Angleterre l’amènerons à Marseille qui d’écrit dans le livre Banjo, comme une ville ouverte au jazz, aux noirs, au communisme, à la bisexualité qui en font une ville avant-gardiste et pleine de vitalité à la fin des années 20. «On n’est pas le produit d’un sol, on est le produit de l’action qu’on y mène», cette citation du philosophe occitan Felix-Marcel Castan et que la Chourmo s’est appropriée est peut-être un rapide résumé du voyage de Claude McKay. Venez découvrir cet artiste le samedi 29 janvier autour d’un ciné concert. La soirée débutera par un showcase de Blu et Tatou en Ballad puis continuera par la projection du documentaire de Matthieu Verdeil « Claude McKay : de Harlem à Marseille ». Lors de cette évènement le Livre Banjo sera gracieusement distribué (1 par foyer). Tarifs: 6€ / 5€ (pour les Chourmos, chômeurs, handicapés, enfants jusqu’à 12 ans) Renseignements et réservation au 07.82.38.11.03

6 / 5€

♫♫♫

cinéma jean renoir 70 boulevard Voltaire, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T23:30:00