Ciné-concert avec Le Tutti Savignac-Lédrier, mardi 16 juillet 2024.

Ciné-concert avec Le Tutti Savignac-Lédrier Dordogne

Semaine musicale avec Le Tutti, qui joue des musiques et chansons traditionnelles d’ici et d’ailleurs, colorées et chaleureuses.

Savant mélange de projections de films amateurs et de musique live, Eloi Baudimont et Benjamin Macke vous invitent dans leur univers musical fait de mélodies entêtantes, de boucles infinies et de superpositions orchestrales jubilatoires, pour mettre en relief des images belles, insolites ou drôles des années 40 à 80.

(Mini-concert du Tutti en 1ère partie). .

Début : 2024-07-16 20:30:00

fin : 2024-07-16

Château de Savignac Lédrier

Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

