CINÉ-CONCERT ANNEXIONS Sarrebourg, jeudi 21 novembre 2024.

Ciné-concert, de l’Orchestre « Annexions », pour le 80ème anniversaire de la libération de Sarrebourg, le 21 novembre 1944. Il s’agit d’une adaptation de Stanislas Cotton. Une famille confrontée à l’oppression d’un voisin malfaisant. Le scénario a du sens et fait écho à la guerre au Proche-Orient. Pourtant, le projet « Annexions » initié dès 2022 se veut intemporel. Il est « une fable pour la paix ». Il s’agit d’une initiative portée par le lycée Cormontaigne et le lycée de la communication à Metz et des établissements polonais et allemandes qui ont imaginé ce ciné-concert.

Dans le cadre d’Erasmus+, 120 élèves messins, allemands, tchèques et slovaques ont tourné le film à Ostrava sur un scénario du dramaturge Stanislas Cotton. L’orchestre sera composé de jeunes musiciens venus de toute l’Europe, et notamment du lycée Haendel de Berlin, du LJO de Sarrebruck, des conservatoires de Metz, Dijon, Paris ainsi que ceux de Teplice et Opava en Tchéquie. Après Berlin, Prague, Ostrava et Budapest, ce spectacle sera présenté à l’Arsenal de Metz et pour finir, à Sarrebourg.Tout public

