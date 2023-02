Ciné-concert : « ALICE COMEDIES » Etoile Cinéma Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Ciné-concert : « ALICE COMEDIES » Etoile Cinéma, 11 février 2023, Semur-en-Auxois . Ciné-concert : « ALICE COMEDIES » 6 Rue du Lycée Etoile Cinéma Semur-en-Auxois Cote-d’Or Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée

2023-02-11 16:00:00 – 2023-02-11 17:40:00

Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois

Cote-d’Or EUR 4 4 ALICE COMEDIES

Dès 3 ans – (1924) – 40′

Film d’animation de Walt Disney.

Trésors d’inventivité, de drôlerie et de poésie, les Alice Comedies sont des courts-métrages menés tambour battant par Alice, une petite héroïne en chair et en os qui évolue dans un univers de dessin animé. Bande-annonce : https://youtu.be/XQV-mJsU4i8 Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

