CINÉ-CONCERT AIR VOLANT Place de la mairie Saint-Frajou, mercredi 24 avril 2024.

Ciné concert vidéo poétique constitué de la projection d’un film sur le travail de l’artiste plasticienne Rosa Najdovski et les photos de Stéphane Bazzo accompagné de musique en live et de poèmes lus par une conteuse.

Composition et accordéon Bruno Vivien

Batterie Christian Morere

Poème / Art plastiques Rosa Najdovski

Video / photo Stéphane Bazzo

D’un côté de la scène, un accordéon qui tourbillonne comme le vent jouant avec les feuilles d’automne, de l’autre, des balais qui frottent les peaux d’une caisse claire et lui répondent dans un dialogue aérien ; au centre, des courbes qui apparaissent sur un écran, des images de chemins et de nature … de courts poèmes sont dits. Les spectateurs sont invités à cette promenade, où l’esprit vagabonde au rythme régulier des pas. .

