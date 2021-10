Ciné-concert à l’église Saint-Denis Sainte-Adresse, 22 octobre 2021, Sainte-Adresse. Ciné-concert à l’église Saint-Denis 2021-10-22 – 2021-10-22

Un ciné-concert lecture est organisé à l'église Saint-Denis à Sainte-Adresse, le vendredi 22 octobre à 20h30, par Laurent Schmit, organiste au Havre. Du conte à l'orgue : improvisation sur les contes d'Andersen "La petite marchande d'allumettes" de Jean Renoir. Libre participation au profit de la restauration de l'orgue.

amisorguedesainteadresse@gmail.com +33 6 80 89 60 06

