Ciné-Concert à la médiathèque : Sherlock Junior et the Goat Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Ciné-Concert à la médiathèque : Sherlock Junior et the Goat Médiathèque d’Amilly, 29 avril 2022, Amilly. Ciné-Concert à la médiathèque : Sherlock Junior et the Goat

Médiathèque d’Amilly, le vendredi 29 avril à 20:00

Projection d’un long-métrage ou de plusieurs courts-métrages de Buster Keaton accompagnée en direct au piano par Axel Nouveau. Ce pianiste, improvisateur, compositeur et chef d’orchestre est un musicien pluriel et passionné. Artiste en résidence au Louxor (Paris) depuis plusieurs années, il y improvise tous les mois devant des films muets. La séance amilloise est une redécouverte du cinéma (presque) dans ses conditions d’origine à déguster en famille. Gratuit, sur réservation. Vendredi 29 avril à 20h A la Médiathèque d’Amilly – 56, rue des Droits de l’Homme Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55 ou [mediatheque.amilly@agorame.fr](mailto:mediatheque.amilly@agorame.fr) Ciné-Concert à la médiathèque : Sherlock Junior et the Goat Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Médiathèque d'Amilly Adresse 45200 amilly Ville Amilly lieuville Médiathèque d'Amilly Amilly Departement Loiret

Médiathèque d'Amilly Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Ciné-Concert à la médiathèque : Sherlock Junior et the Goat Médiathèque d’Amilly 2022-04-29 was last modified: by Ciné-Concert à la médiathèque : Sherlock Junior et the Goat Médiathèque d’Amilly Médiathèque d'Amilly 29 avril 2022 Amilly Médiathèque d'Amilly Amilly

Amilly Loiret