Ciné Concert – 3xMaya Deren, 3 décembre 2022, .

Ciné Concert – 3xMaya Deren



2022-12-03 20:30:00 – 2022-12-03

EUR 12 12 Le projet de création de ciné-concert 3x Maya Deren est né de l’envie de longue date qu’a eue Uli Wolters de mettre en musique l’univers onirique de la cinéaste, chorégraphe, activiste et ethnologue américaine d’origine ukrainienne Maya Deren (née Eleanora Derenkovskaïa, Kiev, 1917 – NewYork, 1961). Figure de proue de la scène d’avant-garde américaine et artiste complète, celle-ci a durablement marqué son art par son approche unique et originale de la cinématographie, et c’est surtout les court-métrages qu’elle a réalisés dans les années 1940 qui ont établi un langage d’inspiration surréaliste et par moments psychanalytique dont l’influence est évidente encore de nos jours.



Uli Wolters a entrepris de mettre en musique – jouée en direct dans la longue tradition des ciné concerts – trois films phares de la réalisatrice iconique :



– Meshes Of The Afternoon (1943) – durée 14 minutes

– At Land (1944) –- durée 15 minutes

– Ritual In Transfigured Time (1946) – durée 15 minutes



La composition musicale tisse des éléments mélodiques et rythmiques minimalistes à la manière de Steve Reich ou de Philip Glass, avec des passages qui relèvent davantage de l’écriture plus classique de musique de films et qui puisent aussi bien dans le langage musical du jazz que dans celui des musiques actuelles.



Artistes

Uli Wolters

Christophe Isselée

Un cinéma hors la loi.

Concert proposé dans le cadre du festival Jazz sur la Ville.

dernière mise à jour : 2022-10-10 par