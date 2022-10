Ciné-concert, 11 février 2023, .

Ciné-concert



2023-02-11 17:00:00 – 2023-02-11 19:00:00

AU TEMPS DU CINEMA MUET, LES MUSICIENS AVAIENT LA PAROLE

Ciné-concert par le pianiste Gwendal Giguelay et des élèves de la classe de piano du conservatoire.

Le cinéma a mis du temps à être considéré comme un art à part entière. Au début du XXe siècle, il n’était qu’une attraction parmi d’autres au sein de spectacles de music-hall, de salles de théâtre et de fêtes foraines. La relation particulière entre musiciens et cinéastes est née de cette proximité avec les autres arts et de la nécessité de satisfaire l’oreille du public pendant les représentations.

Ce ciné‑concert rend hommage aux musiciens qui auront, depuis toujours, accompagné le septième art, depuis ses balbutiements jusqu’à l’épanouissement que l’on connaît. Quand l’art des sons rencontre l’art du mouvement et de la lumière : retrouvez l’atmosphère poétique des courts-métrages des plus grands noms du cinéma muet et les tribulations des acteurs d’antan accompagnées en direct sur un clavier noir et blanc.

