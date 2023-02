CINE CONCERT “1001 CHANSONS” ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET, 26 mars 2023, LES PAVILLONS SOUS BOIS.

CINE CONCERT “1001 CHANSONS” ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET. Un spectacle à la date du 2023-03-26 (2023-03-26 au ) 10:30. Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

Et si on mettait de la couleur dans votre vie et celle de nos tout-petits cinéphiles ?Partagez avec vos jeunes enfants ce Ciné-concert « 1001 couleurs » et laissez-vous porter par la musique jouée en direct par les musiciens Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier.Vous suivrez en dessin, en peinture ou avec de la laine, l’amitié et la joie qui se répandent dans la vie d’une petite taupe artiste, d’un bonhomme crayon et sur les murs d’une maison triste, pour une véritable explosion de couleurs ! Courts métrages au programme de « 1001 couleurs » :Le Petit Crayon rouge de Dace Riduze (2016)Mailles de Vaiana Gauthier (2012)Looks, le petit lynx gris de Susan Hoffman (2015)La Petite Taupe peintre de Zdenek Miler (1975) Qui sont Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier ?Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, Sarah Jeanne Ziegler mêle une pop-folk sensible et puissante à sa voix suave. Avec Renaud Ollivier, percussionniste formé aux musiques et traditions du monde, ils explorent une palette de sons et d’instruments pour mettre en scène un joli mélange de couleurs.

ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET LES PAVILLONS SOUS BOIS 144 avenue Jean Jaurès Seine-Saint-Denis

