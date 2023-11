Ciné-concert · Chang Cinéma Le Louxor Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 11h00 à 13h00

.Tout public. payant

MATIN : 7.80 €

MOINS 26 ANS : 6.50 €

carte UGC illimité et Le Pass acceptées avec supplément d’1 €

Séance précédée d’un petit-déjeuner offert et accompagnée au piano par Axel Nouveau

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE • 11H

CINÉ-CONCERT・CHANG

De Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack

ETATS-UNIS I 1927 I 1H10 I Titre original : Chang, a drama of wilderness

Kru,

paysan du Siam (l’actuelle Thaïlande), vit dans une maison sur pilotis,

en quasi autarcie au milieu de la jungle, avec sa femme, ses trois

enfants et le singe Bimbo, comme animal de compagnie. Un quotidien fait

d’émerveillement, mais aussi de lutte pour survivre, entre les animaux

domestiqués qui lui servent à cultiver et les animaux de la jungle qui

peuvent attaquer la nuit…

«

Une merveille d’épopée documentaire sur un monde disparu ! Les

réalisateurs Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack ont voulu réaliser

« un mélodrame mettant en scène l’homme, la jungle et les bêtes

sauvages ». Eux-mêmes grands aventuriers, ils ont fait du quotidien de

cette famille (jouant son propre rôle), une aventure extraordinaire. Les

futurs réalisateurs du célèbre King-Kong ont trouvé dans cette jungle du Siam, la matière à une odyssée tournée sans trucage. » Marilyn Poux – Benshi

Cinéma Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris

TransmettreLeCinéma