Résumé —— WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. (Remake du film de 1961 réalisé par Robert Wise) Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592011&cfilm=227548.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592011&cfilm=227548.html) Un film de Steven Spielberg Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T20:30:00 2021-12-29T23:00:00;2022-01-02T20:30:00 2022-01-02T23:00:00;2022-01-04T18:00:00 2022-01-04T20:30:00

