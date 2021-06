Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné comédie / Les 2 Alfred Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 30 juin au samedi 10 juillet à Cinéma L’Autan

Résumé : ——– Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir… La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis? Bande Annonce : ————— [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589613&cfilm=278933.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589613&cfilm=278933.html)

5 euros

Un film de Bruno Podalydès Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T18:30:00 2021-06-30T20:00:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:30:00;2021-07-04T18:00:00 2021-07-04T19:30:00;2021-07-06T21:00:00 2021-07-06T22:30:00;2021-07-07T18:30:00 2021-07-07T20:00:00;2021-07-09T18:30:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-10T18:30:00 2021-07-10T20:00:00

