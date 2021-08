Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné Comédie / Kaamelot – premier volet Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 5 août au lundi 9 août à Cinéma L’Autan

Résumé —— Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? Bande Annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587422&cfilm=248191.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587422&cfilm=248191.html)

5 euros

Un film de Alexandre Astier Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T18:30:00 2021-08-05T20:30:00;2021-08-07T21:00:00 2021-08-07T23:00:00;2021-08-09T21:00:00 2021-08-09T23:00:00

