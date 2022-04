Ciné comédie : En même temps Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 28 avril au mardi 3 mai à Cinéma L’Autan

Résumé : ——– ### A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. Bande annonce : ————— [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595885&cfilm=297305.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595885&cfilm=297305.html) —————————————————————————- Un film de Gustave Kevern et Benoît Délépine Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T21:00:00 2022-04-28T22:30:00;2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T22:30:00;2022-05-01T18:00:00 2022-05-01T19:30:00;2022-05-03T18:30:00 2022-05-03T20:00:00

