CINÉ-COMÉDIE-CLUB ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES VOSTFR Clermont-l’Hérault, jeudi 29 février 2024.

CINÉ-COMÉDIE-CLUB ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES VOSTFR Clermont-l’Hérault Hérault

Chaque mois, un film classique et drôle, présenté par le duo comique Fabrice Andrivon et Guillaume Guéraud.

Deux exquises vieilles dames font disparaître de vieux messieurs. Mortimer, leur neveu découvre l’affaire. Mais, l’affaire se corse pour lui quand il découvre que ses cousins, l’un gentil, l’autre méchant, sont également mêlés à l’histoire et que les cadavres s’amoncellent dans la cave.

Chaque mois, un film classique et drôle, présenté par le grand duo comique Fabrice Andrivon et Guillaume Guéraud.

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES VOSTFR (1941)

Deux exquises vieilles dames font disparaître de vieux messieurs. Mortimer, leur neveu découvre l’affaire. Mais, l’affaire se corse pour lui quand il découvre que ses cousins, l’un gentil, l’autre méchant, sont également mêlés à l’histoire et que les cadavres s’amoncellent dans la cave. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:45:00

fin : 2024-02-29 23:00:00

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

L’événement CINÉ-COMÉDIE-CLUB ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES VOSTFR Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2024-02-12 par OT DU CLERMONTAIS