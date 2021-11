CINÉ-CLUB : WEST SIDE STORY Château-Gontier-sur-Mayenne, 7 décembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CINÉ-CLUB : WEST SIDE STORY Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

2021-12-07 – 2021-12-07 Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

EUR 5 5 WEST SIDE STORY de Jerome Robbins et Robert Wise

(1962, USA, comédie musicale)

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la sœur de Bernardo.

Séance précédée d’une démonstration de danse jazz et classique avec le Conservatoire du Pays de Château-Gontier.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter chaque mois un film de patrimoine. Sont dits « de patrimoine » des films sortis il y a plus de 20 ans ; tous les films du XXème siècle appartiennent donc désormais à ce label : le choix est large ! Le 7 décembre : West Side Story .

contact@atmospheres53.org +33 2 43 04 20 46 https://www.atmospheres53.org/

