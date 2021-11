Ciné-club Vidéodrome : Elle et lui, de Leo McCarey Cinématographe (Le), 29 novembre 2021, Nantes.

2021-11-29

Horaire : 20:30 23:00

Gratuit : non De 3 € à 5 €

Elle et lui (Love Affair) de Leo McCarey USA, 1939, 1h28, VOSTFavec Charles Boyer, Irene Dunne Sur le paquebot qui les mène aux États-Unis, un playboy et une chanteuse se rencontrent. À New York, fiancée et fiancé les attendent, mais la traversée dure huit jours… Un dosage subtil et équilibré de comédie sentimentale, de « comédie américaine » et de mélodrame. Leo McCarey qui réalisa des comédies fameuses comme « Cette sacrée vérité » touche ici grâce à deux comédiens, justes dans tous les registres, de la comédie à l’émotion : Charles Boyer et Irene Dunne. Il en fera un remake en 1957. Le film fut sélectionné pour le premier festival de Cannes, en 1939, mais ce festival fut annulé pour cause de pandémie nazie. La sélection de 1939 fut présentée en novembre 2019 à Orléans et Irene Dunne y remporta, in abstentia, le prix d’interprétation féminine. Projection suivie d’une analyse filmique d’environ 45 minutes conçue comme une initiation à la culture cinéphilique, et d’un échange, proposés par Antoine Bourg, enseignant en cinéma et membre de la commission de programmation du Cinématographe.

Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com