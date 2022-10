Ciné-club Vidéodrome : Bandits à Orgosolo Cinématographe (Le), 14 novembre 2022, Nantes.

2022-11-14

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 5€ tarif plein, 3€ tarif réduit

Film de Vittorio de Seta (Italie, 1960, 1h37, VOSTF) avec Michele Cossu, Peppedu Cuccu, Vittorina Pisano Dans les monts de Sardaigne, des bergers, tous armés de fusils, chassent. Un commentaire off explique leurs conditions de vie et leur mentalité… Ce début de style documentaire se prolongera par l’emploi de comédiens non professionnels et par l’utilisation du paysage sarde, la rude beauté du massif karstique du Supramonte donnant un cadre très réaliste à l’action. La fiction y gagne en sobriété et en austérité comme si l’environnement pesait de tout son poids sur le destin des hommes. Tout cette ascèse esthétique donne paradoxalement plus de force à l’histoire racontée, implacable poursuite comme dans un film d’action classique avec une progression dramatique s’appuyant sur un déterminisme social inexorable aux accents quasi brechtiens. Séance Vidéodrome, suivie d’une analyse filmique d’environ 45 minutes conçue comme une initiation à la culture cinéphilique, et d’un échange, proposés par Antoine Bourg, enseignant en cinéma et membre de la commission de programmation du Cinématographe.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/