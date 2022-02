Ciné-club : Vertigo Honfleur, 1 mars 2022, Honfleur.

Ciné-club : Vertigo Honfleur

2022-03-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-01

Honfleur Calvados

Vertigo d’Alfred Hitchcock avec James Stewart et Kim Novak

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d’un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne relation le contacte afin qu’il suive sa femme, possédée selon lui par l’esprit de son aïeule. Scottie s’éprend de la jeune femme et se trouve ballotté par des évènements qu’il ne peut contrôler.

« Il est des films qui défient toutes les lois du cinéma et de la vie.

Vertigo en fait partie. C’est insaisissable.

On finit perdu, les bras le long du corps, à regarder le vide, ébloui que l’on est par tant de force et de beauté. »

Vertigo d’Alfred Hitchcock avec James Stewart et Kim Novak

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d’un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne…

+33 2 31 89 51 76

Vertigo d’Alfred Hitchcock avec James Stewart et Kim Novak

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d’un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne relation le contacte afin qu’il suive sa femme, possédée selon lui par l’esprit de son aïeule. Scottie s’éprend de la jeune femme et se trouve ballotté par des évènements qu’il ne peut contrôler.

« Il est des films qui défient toutes les lois du cinéma et de la vie.

Vertigo en fait partie. C’est insaisissable.

On finit perdu, les bras le long du corps, à regarder le vide, ébloui que l’on est par tant de force et de beauté. »

OTCH

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-02-15 par