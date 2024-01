Ciné-Club UPC – THE WE AND THE I de Michel Gondry Le Grand Action Paris, dimanche 21 janvier 2024.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 16h00 à 19h00

.Tout public. payant

Les producteurs s’affichent au Grand Action !

Séance du ciné-club animée par Georges Bermann, producteur historique de Michel Gondry et fondateur de la société de production internationale Partizan Films !

DIMANCHE 21 JANVIER · 16 HEURES

THE WE AND THE I

2012 – USA – 1H43 – VOSTFR

OUVERTURE DE LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2012

Avec des acteurs amateurs dans un bus scolaire du Bronx.

L’Union des Producteurs de Cinéma présente un dimanche par mois les œuvres de ses membres lors d’une séance exceptionnelle au Grand Action. Les productrices et les producteurs dévoilent enfin au public les coulisses d’un des métiers les moins connus du grand public.

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Contact : https://pariscinemagrandaction.cine.boutique/media/1610?date=2024-01-21&title=THE%20WE%20AND%20THE%20I&visanumber=133345&showId=21532&fbclid=IwAR2-Hqnpbx6Qaykut70X0Glf-IsbSokcogfDJqn-QP7_ti4PtqUxpaafW74 https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction https://pariscinemagrandaction.cine.boutique/media/1610?date=2024-01-21&title=THE%20WE%20AND%20THE%20I&visanumber=133345&showId=21532&fbclid=IwAR2-Hqnpbx6Qaykut70X0Glf-IsbSokcogfDJqn-QP7_ti4PtqUxpaafW74

Gondry