CINÉ-CLUB : UNE AUSSI LONGUE ABSENCE Mayenne, 24 février 2022, Mayenne.

CINÉ-CLUB : UNE AUSSI LONGUE ABSENCE Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

2022-02-24 – 2022-02-24 Cinéma Le Vox 16 Place Juhel

Mayenne Mayenne

4.5 4.5 EUR Proposé par Atmosphères 53 et le cinéma Le Vox à Mayenne.

Film de Henri Colpi – 1960 /France – Italie/ Drame musicale / 1h38.

Avec Alida Valli, Georges Wilson, Charles Blavette…

Depuis la disparition de son mari, déporté par les Allemands en 1944, Thérèse Langlois tient seule son café à Puteaux. Un clochard passe régulièrement devant le café et Thérèse, après quelques hésitations, reconnaît formellement

son mari, déclaré mort depuis quinze ans…

Henri Colpi, monteur d’Alain Resnais, réalise un film envoûtant et musical sur la mémoire, déchirante réflexion sur le doute et l’espoir obstiné d’une femme, au-delà de la logique, à la frontière de la déraison. Ce film très émouvant et injustement méconnu aujourd’hui avait reçu la Palme d’or à Cannes en 1961. La musique y est un enjeu narratif avec un juke-box comme objet clef. La célèbre chanson «Trois petites notes de musique» composée par Georges Delerue pour le film et interprétée par Cora Vaucaire, puis reprise par Yves Montand et Juliette Gréco, a marqué toute une génération et nous reste encore en mémoire, avec grâce et nostalgie.

Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter chaque mois un film de patrimoine.

contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 https://www.atmospheres53.org/action-culturelle/cine-club-salles-mayennaises/

Proposé par Atmosphères 53 et le cinéma Le Vox à Mayenne.

Film de Henri Colpi – 1960 /France – Italie/ Drame musicale / 1h38.

Avec Alida Valli, Georges Wilson, Charles Blavette…

Depuis la disparition de son mari, déporté par les Allemands en 1944, Thérèse Langlois tient seule son café à Puteaux. Un clochard passe régulièrement devant le café et Thérèse, après quelques hésitations, reconnaît formellement

son mari, déclaré mort depuis quinze ans…

Henri Colpi, monteur d’Alain Resnais, réalise un film envoûtant et musical sur la mémoire, déchirante réflexion sur le doute et l’espoir obstiné d’une femme, au-delà de la logique, à la frontière de la déraison. Ce film très émouvant et injustement méconnu aujourd’hui avait reçu la Palme d’or à Cannes en 1961. La musique y est un enjeu narratif avec un juke-box comme objet clef. La célèbre chanson «Trois petites notes de musique» composée par Georges Delerue pour le film et interprétée par Cora Vaucaire, puis reprise par Yves Montand et Juliette Gréco, a marqué toute une génération et nous reste encore en mémoire, avec grâce et nostalgie.

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

dernière mise à jour : 2022-01-19 par