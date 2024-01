CINÉ-CLUB: UN 32 AOÛT SUR TERRE – LA NOUVELLE DIMENSION Florac Trois Rivières, lundi 11 mars 2024.

Film de Denis Villeneuve

Une nuit, sur une route sans lumière, Simone s’endort au volant. Au petit jour, elle parvient à s’extirper de l’habitacle embouti de sa Mercedes. Ramenée en ville par un homme inquiet, Simone se fait soigner et réalise à quel point le côté spectaculaire de l’accident fait d’elle une miraculée. Elle prend conscience de sa chance et décide de tout plaquer. Son job, un voyage d’affaires important. Elle demande alors à son meilleur ami Philippe de lui faire un enfant qu’elle élèvera seule. Hésitant, secrètement amoureux de Simone mais vivant en couple avec Juliette, Philippe impose une condition qu’il pense irréaliste: que l’enfant soit conçu dans le désert. Simone ne se dégonfle pas et achète deux billets d’avion pour Salt Lake City. Une fois sur place, un taxi les conduit en plein cœur du désert de sel. EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie lanouvelledimension@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 21:00:00

fin : 2024-03-11



