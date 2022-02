CINÉ-CLUB : TOUS LES MATINS DU MONDE Mayenne, 28 avril 2022, Mayenne.

CINÉ-CLUB : TOUS LES MATINS DU MONDE Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

2022-04-28 – 2022-04-28 Cinéma Le Vox 16 Place Juhel

Mayenne Mayenne

4.5 4.5 EUR Proposé par Atmosphères 53 et le cinéma Le Vox à Mayenne.

Film de Alain Corneau – 1991 – FRANCE – 1H55 – Drame/Biopic/Musique.

À la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste de Louis XIV, se souvient de son apprentissage avec Monsieur de Sainte Colombe, grand maître de la viole de gambe. Professeur austère et intransigeant, ce dernier ne va pas de main morte avec

son jeune élève ainsi que ses deux filles. Suite au décès de sa femme, le virtuose a recherché en vain une perfection absolue dans son art, mais que possède son apprenti.

À sa sortie le film est un succès autant en salles qu’auprès des critiques. La bande son baroque obtient un disque d’or, et l’équipe est couverte d’une pluie de Césars. Alain Corneau fait le choix d’acteurs remarquables par la grâce et la précision de

leur jeu pour raconter une histoire austère et raffinée. Le magnifique duo Marielle-Depardieu offre une dichotomie de la figure de l’artiste : deux conceptions de la musique s’affrontent, deux styles de vie. La musique, ici, est une fin et un moyen,

une façon d’exprimer l’ineffable. Ce film rendit également célèbre cet instrument d’une élégance rare qu’est la viole de gambe.

Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter chaque mois un film de patrimoine.

