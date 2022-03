CINE-CLUB – TOKYO SHAKING Lignan-sur-Orb, 5 avril 2022, Lignan-sur-Orb.

CINE-CLUB – TOKYO SHAKING Lignan-sur-Orb

2022-04-05 – 2022-04-05

Lignan-sur-Orb Hérault Lignan-sur-Orb

EUR 3 Retrouvez le film d’Olivier Peyon avec Karin Viard et Stéphane Bak dans “Tokyo Shaking”.

Le 11 mars 2011, menaçant de détruire la centrale de Fukushima, un tsunami ravage la côte du Japon. Travaillant depuis peu dans une banque française à Tokyo, Alexandra se retrouve au cœur de la crise. Tiraillée entre la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs et les ordres de sa hiérarchie, elle tente de composer avec la situation et se retrouve malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur.

Payant.

Retrouvez le film d’Olivier Peyon avec Karin Viard et Stéphane Bak dans “Tokyo Shaking”. Un film à (re)découvrir. Payant

+33 4 67 28 75 52

Retrouvez le film d’Olivier Peyon avec Karin Viard et Stéphane Bak dans “Tokyo Shaking”.

Le 11 mars 2011, menaçant de détruire la centrale de Fukushima, un tsunami ravage la côte du Japon. Travaillant depuis peu dans une banque française à Tokyo, Alexandra se retrouve au cœur de la crise. Tiraillée entre la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs et les ordres de sa hiérarchie, elle tente de composer avec la situation et se retrouve malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur.

Payant.

Cinéclub Lignan

Lignan-sur-Orb

dernière mise à jour : 2022-03-02 par