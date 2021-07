Ciné-club : Timbuktu Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Jerusalem.

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le jeudi 15 juillet à 20:00

[[https://youtu.be/zvfxY83Usbs](https://youtu.be/zvfxY83Usbs)](https://youtu.be/zvfxY83Usbs) L’été est là, venez profiter du jardin de l’Institut français en participant à notre dernière séance du Ciné-Club avant la rentrée ! Nous y projetterons le très récompensé TIMBUKTU, film en compétition au Festival de Cannes 2014 et 7 fois primé aux César en France dont Meilleur Film et Meilleure Réalisation. Chef d’oeuvre à ne pas manquer. **JEUDI 15 JUILLET | 20H00 | ENTRÉE GRATUITE** Ciné-Club le retour #3 présente… **TIMBUKTU** de Abderrahmane Sissako | 2014 | Fiction | 1h40 | VO Arabe, Français, Bambara, Tamasheq avec ST Anglais Tombouctou est réduite au silence, portes closes, ruelles désertes. Plus de musique, plus de football, ni de cigarette. Fini les couleurs vives et les rires, les femmes ne sont plus que des ombres. Des extrémistes religieux sèment la terreur. Loin du chaos, sur les dunes, Kidane mène une vie paisible avec sa femme, sa fille et Issan son petit berger. Sa quiétude sera de courte durée. En tuant accidentellement Amadou le pêcheur qui s’en est pris à sa vache préférée, Kidane doit faire face à la loi des occupants qui prennent en otage un islam ouvert et tolérant. Face à l’humiliation et aux sévices perpétrés par ces hommes aux multiples facettes, « Timbuktu » raconte le combat silencieux et digne de femmes et d’hommes, l’avenir incertain des enfants et la course pour la vie… Activité dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Entrée libre

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



