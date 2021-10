Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Hérault, Murviel-lès-Béziers CINE-CLUB – “THE PERFECT CANDIDATE” Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Murviel-lès-Béziers Hérault Murviel-lès-Béziers Jeudi 4 novembre à 20h30 projection du film “THE PEFECT CANDIDATE” à la Salle Multi-activités de Murviel-les-Béziers.

Film Drame – Arabie Saoudite – 2019 – Projeté en VOSTF

De Haifaa Al Mansour et Brad Niemann – Avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Nourah Al Awad… Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie Saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays? Durée : 1h45 Entrée : 4€, carte de 4 entrées : 10€. (Pass sanitaire, distanciation physique, port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition) Renseignements au 06 43 92 46 84 / reservations@avant-monts.fr Jeudi 4 novembre à 20h30 à la Salle Multi-activités de Murviel-les-Béziers.

