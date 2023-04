Ciné-Club Social : Média Crash Centre Paris Anim’ Montparnasse, 14 avril 2023, Paris.

Le vendredi 14 avril 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Un ciné social sur les médias et leurs propriétaires, en présence de journalistes.

Le Ciné-Club Social vous invite à (re)découvrir Média Crash, un documentaire réalisé par Luc Hermann et Valentine Oberti (France, 2022), le vendredi 14 avril à 19h.



Synopsis : Il y a ce que l’on voit, ce que certains souhaitent que l’on voie, et ce qu’on ne voit pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés, au détriment de l’information d’intérêt public. En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent, parfois hystérisent le débat.

Projection suivie d’un débat sur les médias en présence de :

Philippe Merlant

Philippe Merlant est un journaliste français, par ailleurs écrivain et comédien. Après une vingtaine d’années de carrière professionnelle dans les médias « main stream », il a fait le choix de s’orienter vers l’information citoyenne et participative, la critique des médias et l’éducation populaire.

Thierry Vincent

journaliste free-lance après avoir travaillé douze ans à Canal+, Thierry Vincent réalise des documentaires pour France 2, Canal+, M6 et France 4, et écrit des articles pour L’Obs, Blast, Marianne, Le Monde diplomatique et La Chronique d’Amnesty International.

Qu’est-ce que le Ciné-Club Social ? Le ciné-club social est un projet qui a vu le jour en 2018 avec l’objectif de relier le 7ème art avec la réflexion en étant du coup en parfaite cohérence avec la culture de notre centre. La devise du Ciné-Club est « Utiliser le cinéma comme fenêtre sur notre monde ». Nous avons eu l’occasion de questionner le publique sur divers sujets depuis sa création : la banalisation et la dangerosité de l’extrême droite, le devoir de mémoire et le droit à la fin de vie dans la dignité entre autre.

Qu’est-ce que le Ciné-Club Social ?

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris

