CINÉ-CLUB : QUATRE GARÇONS DANS LE VENT

Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-10

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

QUATRE GARCONS DANS LE VENT de Richard Leister

(1964, Grande-Bretagne, comédie)

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, originaires de Liverpool et réunis sous le nom des Beatles, sont un vrai phénomène musical. Un jour, ils sont poursuivis par une des adolescents jusqu’à la gare et se réfugient dans le train qui les emmène à Londres. Ils doivent répondre aux journalistes et y jouer un concert qui sera retransmis à la télévision. Paul est accompagné de son grand-père, un vieil homme bourru dont il a la charge. Assez incontrôlables, les musiciens obéissent néanmoins à leur manager. Arrivés à Londres, ils sont confinés dans un hôtel. Richard Lester, fan du groupe, concocte au Fab Four des aventures burlesques et impertinentes, avec, en léger sous-texte, le poids de la célébrité.

Séance précédée d’une démonstration de l’atelier musiques actuelles du Conservatoire du Pays de Château-Gontier.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter chaque mois un film de patrimoine. Sont dits « de patrimoine » des films sortis il y a plus de 20 ans ; tous les films du XXème siècle appartiennent donc désormais à ce label : le choix est large ! Le 10 mai : Quatre Garçons dans le Vent.

Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

