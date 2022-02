CINÉ-CLUB : QUATRE GARÇONS DANS LE VENT – ANNULÉ Mayenne, 19 mai 2022, Mayenne.

CINÉ-CLUB : QUATRE GARÇONS DANS LE VENT – ANNULÉ

4.5 4.5 EUR Proposé par Atmosphères 53 et le cinéma Le Vox à Mayenne.

Film de Richard Lester – 1964 /Grande bretagne/ Comédie musicale / 1h27.

Avec John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison…

En 1964, les Beatles prennent le train pour donner un concert. Le grand-père de l’un d’eux, qui les accompagne et dont la devise est de semer le désordre et l’anarchie partout où il passe, disparaît soudain avec son petit-fils. Commence alors une course folle pour les retrouver avant que le concert ne commence.

Ce premier film mettant en scène les Beatles et auquel succèderont Help, Yellow Submarine ou Let it be, mise sur la fantaisie joyeuse, la liberté de ton et l’improvisation. Il incarne parfaitement l’imaginaire du groupe, qui échappe au réel, nourri de courants musicaux variés et de décrochages narratifs. Formidable chambre d’écho de leur popularité et support de l’affirmation de leurs identités, collective et individuelles, leur premier film à l’ardeur très rock a aussi témoigné, et peut-être motivé, de constants progrès musicaux.

Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter chaque mois un film de patrimoine.

contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 https://www.atmospheres53.org/action-culturelle/cine-club-salles-mayennaises/

