Isère

2022-03-04 20:00:00

Séance organisée par Les Bobines de Crémieu.

Film de Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled

Selma ouvre son cabinet de psychanalyse en banlieue de Tunis mais il lui manque une autorisation pour continuer d’exercer… lesbobinesdecremieu@gmail.com https://www.lesbobinesdecremieu.blogspot.fr/ Salle audio 14 rue Théodose Morel Crémieu

