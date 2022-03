CINÉ CLUB PETITE NATURE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

CINÉ CLUB PETITE NATURE Cattenom, 5 avril 2022, Cattenom. CINÉ CLUB PETITE NATURE Cattenom

2022-04-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-05

Cattenom Moselle Cattenom 6 EUR L’espace culturel Victor Hugo vous propose un film entièrement tourné sur le territoire de Forbach : Petite Nature. Ce long-métrage raconte l’histoire de Johnny, un gamin de dix ans, à la vie familiale un peu chaotique. Il intègre la classe d’un instituteur venu de Lyon qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.« C’est un film sur l’éveil, sur les éveils : affectif, intellectuel, sexuel. Filmer l’enfance, c’est toujours interroger les premières fois. » Petite Nature est le second long-métrage de Samuel Theis, qui avait déjà co-réalisé Party Girl , Caméra d’or au festival de Cannes en 2014. mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/ ECVH

