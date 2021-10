CINE- CLUB : PARIS Valras-Plage, 28 octobre 2021, Valras-Plage.

CINE- CLUB : PARIS 2021-10-28 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-28

Valras-Plage Hérault

Projection du film de Cédric Klapisch avec Fabrice Luchini et Juliette Binoche.

Synopsis :

C’est l’histoire d’un Parisien qui est malade et qui se demande s’il va mourir. Son état lui donne un regard neuf et différent sur tous les gens qu’il croise. Le fait d’envisager la mort met soudainement en valeur la vie, la vie des autres et celle de la ville toute entière.

Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale, un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une mannequin, un clandestin camerounais… Tous ces gens, que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et dans ce film.

Vous pouvez penser qu’ils ne sont pas exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie est unique. Vous pouvez croire que leurs problèmes sont insignifiants, mais, pour eux, ce sont les plus importants du monde.

Public adulte – Entrée libre.

Nombre de places limité et Pass Sanitaire obligatoire.

+33 4 67 32 33 33

