CINÉ-CLUB PANIC SUR FLORIDA BEACH Saint-Félix-de-Lodez, dimanche 28 avril 2024.

À partir de 10 ans.

Joe Dante, réalisateur des Gremlins, livre un hommage drôle et sincère au cinéma de série B des années 50 et 60 sur fond de la crise des missiles à Cuba. C’est l’histoire d’un adolescent fou de cinéma qui voit son réalisateur préféré débarquer dans sa ville pour y présenter son nouveau film intitulé « Mant » histoire d’un homme qui fusionne avec une fourmi à cause de radiations nucléaires. Ce réalisateur innovateur, joué par un John Goodman parfait, truffe la salle de cinéma d’effets pour accentuer l’effroi des spectateurs. Le film dans le film est parfaitement réussi et Joe Dante s’amuse à y glisser des moments de folie dont lui seul a le secret. « Panic sur Florida Beach » est une déclaration d’amour au cinéma et c’est un délice. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28 20:00:00

5 Avenue Cardinal de Fleury

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie objectif.cinema@orange.fr

