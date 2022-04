Ciné Club – Notre pain quotidien Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Ciné Club – Notre pain quotidien Pouldreuzic, 6 mai 2022, Pouldreuzic. Ciné Club – Notre pain quotidien Pouldreuzic

2022-05-06 – 2022-05-06

Pouldreuzic Finistère Chronique de la vie paysanne.

Film de King VIDOR – 1934 – USA – 75 mn.

avec Karen MORLEY, Tom KEENE, Barbara PEPPER Un couple de citadins, subissant le chômage de plein fouet, s’installe dans une ferme hypothéquée pour fuir la pauvreté et tout recommencer de zéro. Leur inexpérience en matière d’agriculture les conduits à recruter des travailleurs, mais c’est toute une foule désœuvrée – les laissés-pour-compte de la crise – qui se presse à leur porte.

Une petite merveille qui parvient en soixante quinze minutes, à raconter rien moins que la constitution politique d’une communauté et la conquête de son autonomie. cineclubigouden@gmail.com +33 6 07 29 16 17 Chronique de la vie paysanne.

Film de King VIDOR – 1934 – USA – 75 mn.

avec Karen MORLEY, Tom KEENE, Barbara PEPPER Un couple de citadins, subissant le chômage de plein fouet, s’installe dans une ferme hypothéquée pour fuir la pauvreté et tout recommencer de zéro. Leur inexpérience en matière d’agriculture les conduits à recruter des travailleurs, mais c’est toute une foule désœuvrée – les laissés-pour-compte de la crise – qui se presse à leur porte.

Une petite merveille qui parvient en soixante quinze minutes, à raconter rien moins que la constitution politique d’une communauté et la conquête de son autonomie. Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Ville Pouldreuzic lieuville Pouldreuzic Departement Finistère

Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldreuzic/

Ciné Club – Notre pain quotidien Pouldreuzic 2022-05-06 was last modified: by Ciné Club – Notre pain quotidien Pouldreuzic Pouldreuzic 6 mai 2022 finistère Pouldreuzic

Pouldreuzic Finistère