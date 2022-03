CINÉ-CLUB “NOMADLAND” Murviel-lès-Béziers, 7 avril 2022, Murviel-lès-Béziers. CINÉ-CLUB “NOMADLAND” Murviel-lès-Béziers

2022-04-07 – 2022-04-07

Murviel-lès-Béziers Hérault Murviel-lès-Béziers Drame – Amérique – 2021. Durée : 1h48. De Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest… Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. Drame – Amérique – 2021. Durée : 1h48. De Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest… Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. +33 6 43 92 46 84 Drame – Amérique – 2021. Durée : 1h48. De Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest… Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. Murviel-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Murviel-lès-Béziers Autres Lieu Murviel-lès-Béziers Adresse Ville Murviel-lès-Béziers lieuville Murviel-lès-Béziers Departement Hérault

Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murviel-les-beziers/

CINÉ-CLUB “NOMADLAND” Murviel-lès-Béziers 2022-04-07 was last modified: by CINÉ-CLUB “NOMADLAND” Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers 7 avril 2022 Hérault Murviel-lès-Béziers

Murviel-lès-Béziers Hérault