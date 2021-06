Wittelsheim Musée de la mine et de la potasse Haut-Rhin, Wittelsheim Ciné-Club Musée de la mine et de la potasse Wittelsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim

Ciné-Club Musée de la mine et de la potasse, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Wittelsheim. Ciné-Club

Musée de la mine et de la potasse, le mardi 13 juillet à 21:00

Visite guidée du musée par un ancien mineur, suivie de la projection du film « Mine de rien ». Synopsis : Dans une petite commune du Nord, l’ancienne mine est sur le point de fermer, laissant des dizaines de personnes sur le carreau. Décidant de ne pas se laisser faire, suite à la délocalisation de l’entreprise qui devait les réembaucher, les ouvriers décident de tenir un siège devant le site. Devant l’ultimatum de la maire qui menace de les exproprier, une idée lumineuse vient à l’un d’entre eux : transformer l’ancienne mine en parc d’attractions. Visite du musée à 21h00 suivie de la projection du film à 22h00 Gratuit sur inscription au 07 84 57 51 76

Gratuit sur inscription

Projection en plein-air du film « Mine de rien » Musée de la mine et de la potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 WITTELSHEIM Wittelsheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T21:00:00 2021-07-13T23:50:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wittelsheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la mine et de la potasse Adresse 22 avenue Joseph-Else 68360 WITTELSHEIM Ville Wittelsheim lieuville Musée de la mine et de la potasse Wittelsheim