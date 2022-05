Ciné-Club / Movie Night : L’Homme qui a vendu sa peau, de Kaouther Ben Hania Alliance Francaise Ottawa (Old) Ottawa Catégories d’évènement: (Old) Ottawa

Est de l'Ontario

Ciné-Club / Movie Night : L’Homme qui a vendu sa peau, de Kaouther Ben Hania Alliance Francaise Ottawa, 20 mai 2022, (Old) Ottawa. Ciné-Club / Movie Night : L’Homme qui a vendu sa peau, de Kaouther Ben Hania

Alliance Francaise Ottawa, le vendredi 20 mai à 19:00

Synopsis : Sam Ali, jeune Syrien sensible et impulsif, fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa liberté. ? Rendez-vous à l’AF Ottawa le 20 mai à 19h pour une belle soirée ciné-club, avec visionnage du film en présentiel puis discussion en français. Inscription : [https://bit.ly/3jBi9U4](https://bit.ly/3jBi9U4)

Gratuit

Kaouther Ben Hania, a été finaliste aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Un drame tunisien puissant qui croise le monde des réfugiés avec celui de l’art. Alliance Francaise Ottawa 352 rue MacLaren, (Old) Ottawa Centretown Est de l’Ontario

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: (Old) Ottawa, Est de l'Ontario Autres Lieu Alliance Francaise Ottawa Adresse 352 rue MacLaren, Ville (Old) Ottawa lieuville Alliance Francaise Ottawa (Old) Ottawa Departement Est de l'Ontario

Alliance Francaise Ottawa (Old) Ottawa Est de l'Ontario https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/old-ottawa/

Ciné-Club / Movie Night : L’Homme qui a vendu sa peau, de Kaouther Ben Hania Alliance Francaise Ottawa 2022-05-20 was last modified: by Ciné-Club / Movie Night : L’Homme qui a vendu sa peau, de Kaouther Ben Hania Alliance Francaise Ottawa Alliance Francaise Ottawa 20 mai 2022 (Old) Ottawa Alliance Francaise Ottawa (Old) Ottawa

(Old) Ottawa Est de l'Ontario