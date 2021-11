Honfleur Honfleur Calvados, Honfleur Ciné-club : Mirage de la vie Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

2021-12-07 20:30:00

Honfleur Calvados « Mirage de la Vie » est un des grands chefs-d’œuvre du cinéma. Bizarrement moins connu que les autres, il fait partie de ces rares films à toucher le sens profond de l’existence. Dans cet immense mélodrame poignant aux allures de simplicité, Douglas Sirk ne nous montre pas seulement la vie, mais son miroir, son imitation, la définition même du cinéma.

Attention ! pour la projection, il faut prévoir beaucoup de mouchoir

+33 2 31 89 51 76

Mirage de la vie

