CINE CLUB – MARIAGE À MENDOZA Valras-Plage, 9 février 2023, Valras-Plage . CINE CLUB – MARIAGE À MENDOZA Boulevard l’Herminier Valras-Plage Hérault

2023-02-09 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-09 Valras-Plage

Hérault Projection du film d’Edouard Deluc, avec Nicolas Duvauchelle et Philippe Rebbot. Synopsis :

Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage de leur cousin, à Mendoza, dans l'ouest du pays. La grande aventure, la vraie, voilà longtemps qu'ils en rêvaient… Mais à l'arrivée à Buenos-Aires, Antoine ne va pas bien du tout, comme un type que sa femme vient de plaquer. Public adulte – entrée libre.

