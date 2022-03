CINE-CLUB – L’OMBRE DE STALINE Lignan-sur-Orb, 22 mars 2022, Lignan-sur-Orb.

CINE-CLUB – L’OMBRE DE STALINE Lignan-sur-Orb

2022-03-22 – 2022-03-22

Lignan-sur-Orb Hérault

EUR 3 Retrouvez le biopic de Agnieszka Holland avec James Norton et Vanessa Kirby.

Gareth Jones est un journaliste débutant qui ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient d’accèder au pouvoir, il débarque à Moscou pour interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. Mais dès son arrivée, il déchante: ses contacts occidentaux se dérobent, il est surveillé jour et nuit et son intermédiaire disparait…Une source lui indique de s’intéresser à l’Ukraine et lors de sa fuite, il prendra la route vers une vérité inimaginable…

Passe vaccinal obligatoire

Une leçon d’histoire à (re) découvrir.

+33 4 67 28 75 52

Cinéclub Lignan

Lignan-sur-Orb

dernière mise à jour : 2022-03-02 par