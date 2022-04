Ciné Club Libertad (Toulouse) Au Chat Noir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ciné Club Libertad (Toulouse) Au Chat Noir, 23 avril 2022, Toulouse. Ciné Club Libertad (Toulouse)

Au Chat Noir, le samedi 23 avril à 18:30

“La planète sauvage” est un film d’animation en papier découpé, au scénario librement adapté d’un roman de Stefan Wul, “Oms en série”. Ce film est un véritable ovni cinématographique, tant dans l’animation elle-même, faite de papier découpé, que dans l’esthétique des dessins de Roland Topor. L’histoire se déroule sur la planète Ygam, où vivent à la fois des humanoïdes bleus gigantesques et les Oms, de tout petits êtres humains. Ces Oms sont élevés comme animaux domestiques, mais certains ont choisi de rester sauvages… Ce petit conte de science-fiction nous parle d’esclavage et de révolte, de la place des humains dans le monde, du fantasme de toute-puissance, du partage de la connaissance et de plein d’autres choses encore, dans un univers aussi beau qu’étrange et inquiétant. La séance sera suivie d’un temps d’échange et de discussion.

Prix libre

Ciné-débat: La planète sauvage Film de René Laloux, 1973 Au Chat Noir 33 rue Antoine Puget 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T18:30:00 2022-04-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Au Chat Noir Adresse 33 rue Antoine Puget 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Au Chat Noir Toulouse Departement Haute-Garonne

Au Chat Noir Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Ciné Club Libertad (Toulouse) Au Chat Noir 2022-04-23 was last modified: by Ciné Club Libertad (Toulouse) Au Chat Noir Au Chat Noir 23 avril 2022 Au Chat Noir Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne